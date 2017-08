Sexuelle Nötigung in Wedel

Wedel. Laut Polizei hat sich die junge Frau gegen 21.30 Uhr allein am Hundestrand unterhalb des Elbwanderweges aufgehalten. Als sie zu ihrem Auto ging, soll ihr ein Mann gefolgt sein und sie auf der Treppe, die zum Elbwanderweg in Richtung J.-D.-Möller-Straße führt, unsittlich berührt haben. Der Aufforderung, dies zu unterlassen, kam er nicht nach. Stattdessen soll er die Hose herabgelassen und an sich manipuliert haben.

Beim Versuch, an dem Mann vorbei zu gelangen, wurde die Frau von ihm festgehalten. Die Geschädigte konnte sich jedoch losreißen und flüchten. In welche Richtung der Täter floh, ist nicht bekannt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 18 - 20 Jahre alt

170 -175 cm groß

sehr schlank

dunkle, kurze Haare

Der Täter war mit einem auffälligen T-Shirt (Grundfarbe dunkelblau, Brustaufdruck mit Symbolen oder Buchstaben in oranger oder gelber Farbe).

Es handelte sich um einen Südländer.

Der Mann sprach gebrochen deutsch.

Da die Identität des Täters bisher nicht bekannt ist, bittet die Polizei Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter Telefon 04101-2020 zu melden.