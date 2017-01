Polizei sucht Zeugen Übergriffe in der Silvesternacht

Flensburg. Ein 17 Jahre altes Mädchen gab gegenüber der Polizei an, dass sie an der Flensburger Hafenspitze von einer männlichen Person gegen 0.30 Uhr oberhalb ihrer Kleidung unsittlich berührt worden sei. Zudem habe der Mann versucht, das Mädchen zu küssen, so ein Behördensprecher.

Die 17-Jährige beschrieb den Täter wie folgt:

- ca. 17 Jahre alt

- schlanke Statur

- kurze schwarze Haare

- abstehende Ohren

- sprach gebrochen deutsch

- nordafrikanisches Erscheinungsbild

- dunkle Hose und Jacke

- trug weiße "Nike"-Schuhe.

In Glücksburg soll ebenfalls ein Mann mit Migrationshintergrund gegen 3.50 Uhr eine 30-jährige Frau im Bereich des Schinderdamms bedrängt haben. Die Frau konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Nach ihren Angaben ging der Mann in eine kommunale Unterkunft. Er soll südländischer Abstammung sein. Die Polizisten konnten den Mann vor Ort nicht mehr antreffen.