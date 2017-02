Schleswig. Die Zeugin sagte aus, dass der Täter am Sonntagabend anschließend in Richtung Innenstadt lief. Der Verletzte fragte nach Angaben der Polizei dann die Zeugin nach ihrem Handy und rief selbst den Rettungsdienst an. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Beobachtungen gemacht haben.