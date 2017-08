Das Ende eines Traums

Kiel/Eutin. Hinter den Kulissen der Landespolizei sorgt die Dokumentation über den gebürtigen Kameruner für Diskussionen: Seit Juli ist der 29-Jährige gar nicht mehr im Polizeidienst.

„Die Reportage haben wir seit Februar gedreht, ausgestrahlt wurde der Beitrag allerdings erst jetzt“, sagte Ewane Makia am Mittwoch und sprach von einer „etwas misslichen Situation“. Zwar bestätigte Makia, bei der Landespolizei den Dienst quittiert zu haben. Über die Gründe, weshalb er die Ausbildung im Mittleren Dienst, die er erst im Herbst vergangenen Jahres begonnen hatte, abgebrochen hat, will der junge Mann aber nicht öffentlich sprechen. Auch das Landespolizeiamt schweigt, darf sich aus Persönlichkeitsgründen nicht äußern.

Für die Behörde ist der Abgang des jungen Mannes misslich: Ewane Makia war der Öffentlichkeit als Vorzeige-Anwärter präsentiert worden, als erster Polizeischüler mit afrikanischen Wurzeln. Bundesweit wurde über seine Geschichte berichtet, das Landespolizeiamt produzierte sogar selbst Imagevideos, die den 29-Jährigen gemeinsam mit einer Kollegin während der Ausbildung, bei der Vereidigung oder dem Schießtraining zeigen. Abrufbar sind die Filme unter anderem auf Youtube. Die Eutiner Polizeischule war im Sommer 2016 wegen Rassismusvorwürfen in die Schlagzeilen geraten. Makia wurde in den Videos als Musterbeispiel für die gelungene Integration von Migranten in der Polizei dargestellt.

Tatsächlich soll es Differenzen mit einzelnen Ausbildern und Neid unter den Polizeianwärtern gegeben haben. „Ewane hat es echt schwer gehabt“, heißt es in Eutin. Zuletzt hätten außerdem die schulischen Leistungen des 29-Jährigen spürbar nachgelassen.

Makia will von all dem nichts wissen. Im Gegenteil: Er sagt noch immer: „Ich stehe voll hinter der Polizei.“ Und aufgegeben hat er ebenfalls noch nicht: „Es war ein Kampf für mich, überhaupt zur Polizei zu kommen, und der Einstieg war sehr schwer. Aber ich weiß, dass dieser Beruf genau das Richtige für mich ist.“

Sein Lebensweg war steinig: Die Mutter starb bei seiner Geburt in Kamerun, er wuchs bei der Tante auf. Mit ihr und dem deutschen Pflegevater kam er im Alter von einem Jahr nach Hamburg. Offen spricht der Vater einer vierjährigen Tochter über die schwierigen familiären Verhältnisse, in denen er aufgewachsen ist. „Die Polizei war häufiger bei uns zu Besuch“, sagt er. In seinem von Gewalt und Mobbing geprägten Umfeld in Hamburg-Harburg sei viel über die Polizei geschimpft worden. „Nur was hilft das Meckern? Nichts, daher habe ich mich schon früh, mit 18 oder 19, dazu entschlossen, selbst zur Polizei zu gehen, um es besser zu machen“, erklärt Makia.

Seine Gefühle drückt er musikalisch aus: Seit seinem zwölften Lebensjahr rappt der Ewane Makia, seine aktuelle Single heißt „Deutschland“, in der er zu Integration und mehr Miteinander aufruft. Den Job als Schutzmann sieht er als Chance, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. „Ich habe das Glück, in Deutschland aufgewachsen zu sein und hier leben zu dürfen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte für andere ein Vorbild sein.“ Darum will es Ewane Makia mit der Ausbildung zum Polizisten erneut versuchen – zur Not in einem anderen Bundesland.