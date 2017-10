Polizisten schnappen Drogenhändler bei

Elmshorn. Eine Fahrradfahrt ohne eingeschaltetes Licht ist einem mutmaßlichen Drogenhändler in Elmshorn zum Verhängnis geworden. Bei einer Kontrolle des 25 Jahre alten Radfahrers am späten Samstagabend stellten Polizisten fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als sie den Mann zur Klärung der Vorwürfe auf die Dienststelle bringen wollten, ergriff er zu Fuß die Flucht. Bereits nach kurzer Zeit holten ihn die Beamten aber ein. Wie sich danach herausstelle, führte der Fahrradfahrer nicht nur diverse Drogen, sondern auch eine Feinwaage und einen vierstelligen Bargeldbetrag mit sich.

Von KN-online