Rückhalt für angehende Erzieherinnen

Kiel.. Andere Betroffene zeigten sich erleichtert, dass „unser Problem endlich öffentlich wird“. Der Verband Bildung und Erziehung forderte vom Bildungsministerium umgehend eine Lösung. Auch Markus Potten vom Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen VEK appellierte an die Politik: „Regeln Sie das! Wir brauchen diese Nachwuchskräfte ganz dringend.“

Ohnehin lange Durststrecken

Wer Erzieher werden will, müsse ohnehin eine lange Durststrecke hinnehmen, kritisiert Potten, Geschäftsführer des größten Kitaplatz-Anbieters im Land. „Viele machen erst eine zweijährige Ausbildung zu Sozialpädagogischen Assistenten, dann noch drei Jahre in einer Fachschule – und alles ohne einen Cent.“ Deshalb seien die Kitas froh gewesen, als das Aufstiegs-Bafög eingeführt wurde: Damit können sich auch Ältere während der Erzieherausbildung über Wasser halten, mit einer Grundsumme plus Darlehen. „Wenn das jetzt aber nicht klappt und es im dritten Schuljahr kein Geld mehr gibt, wäre das ein katastrophales Signal. Dann machen sich auch noch die letzten Interessenten für den Beruf vom Acker“, ist Potten überzeugt.

Ursächlich ist es ein Strukturproblem

Für Christian Schmarbeck vom Vorstand des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) tragen die Schuld für die drohende Misere nicht die Fachschulen. „Ursächlich ist es ein Strukturproblem: Die gesetzlichen Anforderungen für das Aufstiegs-Bafög und der Lehrplan sind nicht kompatibel.“ So solle nach dem Ausbildungsfortbildungsförderungsgesetz der Unterricht in der Schule 70 Prozent der Ausbildungszeit abdecken – und zwar in jedem der drei Schuljahre. Der Lehrplan schreibe aber vor, dass 33,67 Prozent der Ausbildung Praktika sein müssen. Beides gehe schon rein rechnerisch nicht.

„Hier ist nicht die einzelne Schule, die einzelne Lehrkraft gefordert, Lösungen im Sinne der Schüler zu finden, sondern die Aufsichtsbehörden“, findet der VBE-Vertreter.