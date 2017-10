Land fehlen fast 100.000 Fachkräfte bis 2030

Kiel. Mit mehr als 20 000 Fachkräften wären demnach der Handel sowie die Kfz-Instandhaltungs- und Reparaturbranche am stärksten betroffen, gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe und dem Gesundheits- und Sozialwesen mit jeweils 14000 Kräften. Die Landesregierung will dieser Fehlentwicklung entgegensteuern: Bis Ende 2020 soll deshalb unter Fachaufsicht des Wirtschaftsministeriums ein neues Landesinstitut für Berufliche Bildung seinen Dienst aufnehmen.

Während Berufsverbände diese Neuerung begrüßen, lösen die Pläne der schwarz-grün-gelben Regierung bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft handfeste Kritik aus. „Wir stimmen darin überein, dass das Fachkräfteproblem gelöst werden muss“, erklärte Landesgeschäftsführer Bernd Schauer. „Aber die berufliche Bildung wirtschaftlichen Interessen unterzuordnen, ist der vollkommen falsche Schritt.“ Kritik äußerte auch die SPD.

Plätze und Wünsche passen nicht zusammen

Noch ist das Bildungsministerium für Berufsschulen zuständig. „Berufe in der Gastronomie und Lebensmittelbranche sind Arbeitsplätze, die für viele Jugendliche nicht attraktiv sind“, stellt Bildungsstaatssekretärin Dorit Stenke (CDU) fest und spricht von einer Schere: „Ausbildungsplatzangebote und -wünsche passen nicht zueinander. Da standen wir bisher auf verlorenem Posten.“ Um beides miteinander zu synchronisieren und die berufliche Bildung zu stärken, brauche man die Wirtschaft als Partner. In einer Zeit, in der immer weniger junge Leute in die beruflichen Fußstapfen ihrer Eltern treten, gehe es darum, Karrierewege aufzuzeigen und die Berufsorientierung zu stärken.

"Arbeitsmarkt und Bildung besser verzahnen"

Aktuell unterrichten im Bereich der beruflichen Bildung im Norden 5000 Lehrer 90 000 Schüler. Es gibt 33 berufsbildende Schulen, wovon 18 regionale Bildungszentren sind und damit hinsichtlich Jahresbudget, Verwaltungsrat und Schulleitung eine besondere Eigenverantwortung haben.

Anfang Oktober hatten sich die Beteiligten zu einem ersten Workshop getroffen. Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs (FDP) betont, wie wichtig es sei, neben Schulleitern und kommunalen Vertretern auch die Gewerkschaften, Innungen, Wirtschaftsverbände und Sozialpartner mit an Bord zu haben. „Wir wollen sicherstellen, dass Bildung und Arbeitsmarkt besser verzahnt werden.“ Politik könne die Wirtschaft nicht von ihrer Pflicht entbinden, attraktive Ausbildungsplätze mit angemessener Vergütung und guten Arbeitsbedingungen anzubieten. Das Wirtschaftsministerium könne aber im neuen Institut an den dafür nötigen Stellschrauben drehen.