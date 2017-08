Stau-Gefahr nach Wacken-Open-Air

Wacken. Das „Wacken Open Air“ geht am Sonnabend in die letzte Runde. Am Nachmittag wollen Veranstalter, Polizei und Rettungsdienste Bilanz ziehen und einen ersten Ausblick auf das Festival im kommenden Jahr geben.

Den Endpunkt setzt in der Nacht zum Sonntag die Folk-Metal-Band Subway to Sally. Davor sollen unter anderen Alice Cooper, Amon Amarth und Kreator den Metalheads noch einmal richtig einheizen. Auch am letzten Festivaltag haben Besucher noch einmal die Möglichkeit, sich am Mittag beim „Metal-Yoga“ von den Festival-Strapazen zu erholen.

Polizei rechnet mit Staus

Rund zehn Prozent der Festivalbesucher reisten erfahrungsgemäß am Sonnabend ab. Der Großteil der rund 75000 Metal-Fans bleibe jedoch bis Sonntag. Mit Staus rechneten die Beamten unter anderem auf der Autobahn 23 am Dreieck Hamburg-Nordwest, auf der Bundesstraße 430 und an der Elb-Fähre Glückstadt-Wischhafen.

Hier finden Sie Bilder vom Wackenauftakt. Zur Bildergalerie

Zum „Wacken Open Air“ im Kreis Steinburg kommen jährlich Zehntausende Freunde harter Musik in den Norden. Mit rund 75.000 verkauften Tickets war das Festival 2017 zum zwölften Mal in Folge ausverkauft. Bis Freitagmorgen meldeten die Rettungsdienste rund 160 Einsätze.

Von dpa