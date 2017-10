Streit um Sponsoring in der Schule

Kiel / hfr. Das schleswig-holsteinische Bildungsministerium lässt zurzeit verschiedene Programme und Mikroprozessoren prüfen, mit denen Kindern ab der dritten Klasse ein Grundverständnis für Informatik vermittelt wird. "Ich finde es richtig, Schüler an Grundschulen spielerisch an das Thema heranzuführen", sagt Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Zurzeit sichtet das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein (IQSH) verschiedene Angebote, die in einem Projekt erprobt werden sollen. Mit in der Auswahl ist neben dem "Mindstorms"-Robotersatz von Lego auch der Miniprozessor "Calliope", dessen Erfinder es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Gerät flächendeckend an Grundschüler der dritten Klasse zu verschenken.

"Wir wollen, dass sich zum Thema digitale Bildung in Deutschland endlich etwas bewegt, und wir suchen nach pragmatischen Lösungen, da die politischen Diskussionen zu lange dauern und nicht bei den Schülern ankommen", sagt Gesche Joost. Die gebürtige Kielerin ist eine der Gründerinnen der gemeinnützigen GmbH und Professorin für Designforschung an der Universität der Künste Berlin. Finanziert wird die Initiative durch Sponsoren wie Google, Cornelsen oder die Telekom. Eine Praxis, die in anderen Bundesländern schon Kritiker auf den Plan rief. "Es darf nicht darum gehen, Kinder an ein bestimmtes Produkt heranzuführen", sagt auch Bernd Schauer, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Gesche Joost entgegnet: Die Spenden seien ohne Gegenleistung.

Die Opposition im Landeshaus reagiert unterschiedlich. Die SPD befürwortet das Programmieren an Grundschulen, fordert aber ein didaktisches Konzept und eine Ausdehnung auf die weiterführenden Schulen. Die bildungspolitische Sprecherin des SSW, Jette Waldinger-Thiering, sagt: "Ein Heranführen an das Programmieren ab der dritten Klasse halten wir für verfrüht." Der AfD-Abgeordnete Frank Brodehl sieht andere Baustellen: "Da Bildungsministerin Prien nicht sicherstellen kann, dass die Grundschulkinder in unserem Land sicher lesen, schreiben und rechnen lernen, sollte sie ihnen nicht zusätzliche Lehrinhalte aufbürden."