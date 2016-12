Projekt Medien in der Schule ging zu Ende Das sind die besten Nachwuchsreporter

Projekt Medien in der Schule ging zu Ende

Über 200 Beiträge, mehr als 800 Schülerreporter und am Ende acht Preisträger – das war MiSch 2016. Am Dienstagvormittag wurden die Sieger des Kreativwettbewerbs beim Projekt Medien in der Schule im KN-Druckzentrum geehrt.