Tangstedt. Verfassungsrechtler und Spitzenpolitiker hielten die Steuer für verfassungswidrig und für frauendiskriminierend, heißt es in einer Pressemeldung der Reiterinnen in Tangstedt. 91 Prozent der Reiter im Ort seien Frauen und Mädchen, deren Sportart als einzige besteuert werden würde. Alle anderen Sportarten im Ort, inklusive Fußball, würden dagegen erheblich kommunal gefördert werden.

Der Widerstand der Reiterinnen aus Tangstedt sei ungebrochen. Wie es heißt, forderten sie von der SPD des Martin Schulz „Mehr Gerechtigkeit“. Die Frauen wollen ihren Protest am 14. Juni unübersehbar äußern und zu Hunderten an der Gemeinderatssitzung teilnehmen.

Für den Fall der Einführung sind die Reiterinnen fest entschlossen, die Verfassungsgerichte anzurufen.

