Mann brach ein und würgte seine Frau

Kiel. Zum Prozessauftakt räumte er den äußeren Tatablauf vom 15. April weitgehend ein, bestritt aber die ihm vorgeworfene Tötungsabsicht. Der gelernte Schlosser wurde nach eigener Aussage obdachlos, nachdem das Amtsgericht Norderstedt ihn vor die Tür der gemeinsamen Wohnung gesetzt hatte. Laut Anordnung musste er mindestens 50 Meter Abstand von dem Mehrfamilienhaus in einem Dorf bei Henstedt-Ulzburg halten.

Am Morgen des Tattages hatte er eine Leiter an die Wand des Hauses gesetzt. Er kletterte durch ein offenes Fenster und brachte die Frau nach Faustschlägen gegen Gesicht und Oberkörper zu Boden, so der Vorwurf. Dann setzte er sich auf sie, presste ihr Mund und Nase zu. In Todesangst trommelte das Opfer mit Händen und Füßen auf den Boden. Der Mieter in der Wohnung darunter kannte die Vorgeschichte. Er lief nach oben, brach die Tür auf und kam der Frau zu Hilfe.

„Ich bin nach Hause gekommen“, sagt der Angeklagte. „Ich wollte nur mit ihr sprechen.“ Aber seine Frau habe sofort angefangen zu schreien. „Sie hat mir ins Gesicht geschlagen, ich habe zurückgeschlagen.“ Die Frau sei in Panik um den Tisch gerannt und gestürzt. „Ich habe sie nur am Gesicht gehalten, damit sie nicht schreit.“

An der voraussichtlich dreitägigen Verhandlung nimmt auch ein psychiatrischer Sachverständiger teil. Möglicherweise kommt für den Täter, der während der Trennung und in U-Haft mehrfach ausgerastet sein soll, die dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt in Betracht.