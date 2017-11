Schleswig-Holsteiner von Bord geholt

Helgoland. Das Kreuzfahrtschiff „Queen Mary 2“ war an diesem Abend bereits auf dem Weg nach Hamburg. Doch der Zustand eines Passagiers hatte sich so verschlechtert, dass der Arzt an Bord die Ankunft in der Hansestadt nicht abwarten wollte: Der 77-jährige Fahrgast musste so schnell wie möglich in ein Krankenhaus. Üblicherweise passiert das per Hubschrauber. Das Wetter ließ das auch mit 3 Windstärken zu. Doch der Arzt hielt den Patienten nicht für flugfähig - die Gefahr war zu groß. Deshalb wurde um 20.45 Uhr ein Notruf an die Seenotleitung Bremen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger DGzRS abgesetzt. Das Kreuzfahrtschiff befand sich zu diesem Zeitpunkt etwa 15 Seemeilen (rund 28 Kilometer) westlich von Helgoland.

Der Seenotrettungskreuzer "Hermann Marwede" lief umgehend vom Heimathafen Helgoland aus - mit einem Notarzt an Bord. Als die Seenotretter vor Ort eintrafen, reduzierte das 345 Meter lange Kreuzfahrtschiff seine Geschwindigkeit und der 46 Meter lange Seenotrettungskreuzer ging längsseits. "Die Übergabe des Patienten verlief trotz eineinhalb bis zwei Meter See und umlaufendem Wind der Stärke 3 reibungslos", berichtete ein Seenotretter später.

An Bord konnte der Notarzt den Zustand des 77-jährigen Schleswig-Holsteiners dann so weit stabilisieren, das er doch per Hubschrauber transportiert werden konnte. Um keine Zeit zu verlieren, wurde ein Hubschrauber von „Northern HeliCopter“ (NHC) angefordert. Dieser nahm wenig später den auf einer Trage liegenden Patienten und den Notarzt per Seilwinde vom Hubschrauberarbeitsdeck der "Hermann Marwede" auf. Anschließend flog die Hubschrauberbesatzung den 77-Jährigen in ein Krankenhaus aufs schleswig-holsteinische Festland. Das Kreuzfahrtschiff „Queen Mary 2“ setzte seine Fahrt Richtung Hamburg fort.

Die DGzRS finanziert sich ausschließlich aus Spenden.