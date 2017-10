Eine Fahrrichtung ab 16 Uhr wieder frei

Rendsburg. Am Dienstag – vermutlich ebenfalls ab 16 Uhr – werden auch die beiden Spuren Richtung Hamburg wieder frei sein. Sollten allerdings nicht sämtliche Restarbeiten auf der Bahn in Richtung Süden bis dahin fertig sein, wird demnächst eine Tagesbaustelle eingerichtet. Dann ist nur eine Fahrspur nutzbar.

Wie Matthias Paraknewitz vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein erläuterte, hänge die Notwendigkeit einer erneuten Tagesbaustelle von dem für die nächsten Tage angekündigten Regen ab. "Sollte der Regen einsetzen, bevor wir die insgesamt neun Kilometer langen Fugen vollständig geschnitten und verfüllt haben, kann zwar erst einmal der Autoverkehr rollen – wir müssen dann aber nochmals an einem trockenen Tag an die Fahrbahn nach Süden heran", so Paraknewitz.

Ursprünglich sollte das Sanierungsvorhaben bereits am Sonntag abgeschlossen sein, dann setzte jedoch mehrtägiger Dauerregen ein. Die Baustelle hatte zum Teil kilometerlange Staus in beide Fahrtrichtungen ausgelöst.

Von KN