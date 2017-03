Am Rande einer AfD-Veranstaltung in Westerholz (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es am Sonnabend zu kleineren Rangeleien zwischen Polizisten und linken Gegendemonstranten gekommen. Rund 30 Gegendemonstranten aus der Antifa-Szene hätten die Zufahrt zum Veranstaltungsgebäude blockiert, so die Polizei.