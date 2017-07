Lkw-Fahrer findet Männerleiche

Ein Lkw-Fahrer hat am Freitagabend eine Männerleiche in einem Waldstück am Rastplatz Holmmoor an der A7 gefunden. Dem ersten Anschein nach dürfte die Person getötet worden sein. Nach Auskunft der Polizei am Sonnabend ist die Identität des Mannes jüngeren Alters noch nicht geklärt.