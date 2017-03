Ratzeburg. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 45 Jahre alter Mann aus Lübeck mit einem Mercedes-Benz SLK 200 den rechten Fahrstreifen, als sich von hinten auf dem mittleren Fahrstreifen ein 35-jähriger aus Bayern mit einem Fiat Ducato näherte.

Möglicherweise aufgrund von Übermüdung geriet der 35-Jährige auf den rechten Fahrstreifen und prallte vermutlich ungebremst in das Heck des Mercedes. Der Mercedes wurde hierdurch gegen die rechte Außenschutzplanke geschleudert und im hinteren Bereich zerstört. Der Transporter prallte gegen die Mittelschutzplanke und überschlug sich mehrfach.

Fahrbahn musste voll gesperrt werden

Durch den Unfall wurde der 49-jährige Beifahrer aus Lübeck so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des SLK kam mit lebensgefährlichen und der Fahrer des Ducato mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Lübeck wurde ein Sachverständiger der DEKRA angefordert und beide Fahrzeuge sichergestellt.

Die Autobahn 1 musste bis 03.35 Uhr voll gesperrt werden. Im Einsatz waren fünf Streifenwagen, ein Notarztwagen, zwei Krankenwagen und die Feuerwehr Bad Oldesloe.

Von KN