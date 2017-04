Reederei Rickmers in schwerem Wasser

Die Hamburger Rickmers Gruppe, eine der großen Charterreedereien in Deutschland, ist in Bedrängnis. Eigentümer Bertram Rickmers muss drei Viertel seiner Anteile abgeben und außerdem bis zu 30 Millionen US-Dollar aus seinem Vermögen in das Unternehmen stecken, damit die Reederei überleben kann.