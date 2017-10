Hamburg/Schleswig. „Uns verbindet so viel mehr, als uns trennt. Daran hat Luther mitgewirkt. Für mich ist diese Seite des Christseins heute das Verbindende zwischen unseren Kirchen geworden", sagte Ministerpräsident Daniel Günther.

In Hamburg hat Bischöfin Kirsten Fehrs am Reformationstag die aktuelle Bedeutung von Martin Luthers Nachlass betont. In ihrer Predigt im Hamburger Michel sagte Fehrs laut Manuskript, die Reformation könne der Gesellschaft auch heute noch Impulse zur Veränderung geben. In Richtung der Hamburger Bürgerschaftsabgeordneten sagte die Bischöfin: „Ich bin daher dankbar, dass Sie diesen Tag heute zu einem Feiertag erklärt haben und dass sich viele von Ihnen dafür einsetzen, dass er das auch künftig bleibt.“

Im Anschluss an den Festgottesdienst würdigte auch Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) das Erbe von Luther. „Wir haben Luthers Bibelübersetzung, die Art, wie wir Deutsch sprechen und schreiben zu verdanken und die Etablierung von Arbeit als Voraussetzung für ein würdevolles Leben“, sagte er.

Von dpa