Autofahrer haben am Sonnabend auf den Autobahnen reichlich Geduld gebraucht. Vor allem rund um die Rader Hochbrücke im Zuge der A7 über den Nord-Ostsee-Kanal staute sich der Verkehr. In Richtung Süden betrug die Länge der Staus bis zu zehn Kilometer, in Richtung Norden laut Polizei «eher noch mehr».