Kiel. „Minister Meyer hat noch am 15. März angekündigt, mit den Verbänden ein Fair-Play-Abkommen abschließen zu wollen, um den Konflikt um große Infrastrukturvorhaben zu entschärfen“, sagt Claudia Bielfeldt, Landesvorsitzende des BUND. Zum einen sei dieses Gesprächsangebot nie konkretisiert worden, zum anderen zeige die Landesregierung „mit dieser voreiligen, unangekündigten Entscheidung, was sie unter Fairness tatsächlich versteht“, so die BUND-Chefin. Sie spricht von einer von „reiner Wahltaktik geprägten Entscheidung“.

Das Verkehrsministerium will davon nichts wissen: „Es ist korrekt, dass ein Planfeststellungsbeschluss erlassen worden ist, wir dies aber bewusst nicht aktiv kommunizieren wollten, um genau diese Mutmaßungen, es handele sich um wahlkampftaktische Gründe, zu vermeiden“, sagte ein Sprecher. Ziel sei es gewesen, die Information erst nach dem 7. Mai öffentlich zu machen. Von einer überraschenden Maßnahme könne keine Rede sein: „Minister Meyer hatte mehrfach angekündigt, dass der Planfeststellungsbeschluss im Frühjahr 2017 vorliegen soll“, so das Ministerium. „Jetzt war der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr fertig – und der richtet sich bei seiner Arbeit nicht nach Wahlterminen.“

Das Verkehrsministerium wird den Planfeststellungsbeschluss für die 19,5 Kilometer lange Trasse nun auslegen. Unter Berücksichtigung erwartbarer Einsprüche und möglicher Klagen kalkuliert das Land, ab 2019 mit dem 130 Millionen Euro teuren Bau des Abschnitts 4 beginnen zu können. Soweit wollen es die Umweltverbände BUND und Nabu aber nicht kommen lassen. Ein neues Gutachten würde die Befürchtungen verstärken, „dass bei einer Realisierung hier in der Nähe zum Segeberger Kalkberg eines der bedeutendsten Fledermausquartiere der Bundesrepublik auch weiterhin massiv gefährdet wird“, betont Hermann Schultz, Nabu-Landesvorsitzender.