Schwentinental. Als Armutsgefährdet gilt, wer weniger als 958 Euro Einkommen hat. Quentin hat fast 100 Euro mehr. Doch ihr Beispiel zeigt, dass es auch damit richtig eng werden kann. Und dass es um mehr geht als Geld. Niemand wird behaupten, die Frau habe nichts geleistet, sei nicht flexibel, nicht strebsam gewesen, habe keine Eigeninitiative bewiesen. Im Gegenteil. „Ich wollte immer einen Beruf haben, auf eigenen Füßen stehen. Das hatte mir meine Mutter beigebracht.“ Keine Selbstverständlichkeit in einer Zeit, in der der Mann für das Einkommen sorgte und die Frau nur arbeiten durfte, wenn er es erlaubte.

„Ich wäre so gern auf die Oberschule gegangen, um weiter zu lernen. Aber das Geld war knapp, die Mutter Kriegerwitwe. Also blieb nach dem Realschulabschluss nur die Lehre.“ Die absolviert sie bei einem Kieler Reisebüro, arbeitet als Bürogehilfin. „Mit 21 habe ich mich gefragt, ob das jetzt immer so weiter geht?“ Sie wechselt zur Bundeswehrverwaltung, bewirbt sich um eine Versetzung nach München, zieht in eine winzige Bude bei einem kinderlosen Ehepaar, erlebt ein bisschen große weite Welt, freundet sich mit einem Studenten aus gutsituierten Verhältnissen an. Doch bei einem Besuch in Kiel lernt sie einen „abgebrochenen Obergefreiten“ kennen und verliebt sich unsterblich. „Wir hatten beide diese Sehnsucht nach einer großen Familie.“

Irgendwann kann sie ins Vorzimmer wechseln. „Aus heutiger Sicht sage ich natürlich: Wäre ich dort bis zur Rente geblieben, es würde mir heute besser gehen. Doch ich hatte diese Sehnsucht, mich als Kosmetikerin selbstständig zu machen, mein eigener Herr zu sein.“ Mit über 50 Jahren macht sie noch einmal eine Ausbildung – neben der Arbeit. Nach der bestandenen Prüfung begeht sie den folgenschwersten Fehler ihres Lebens: Um sich die Sehnsucht nach der Selbstständigkeit zu erfüllen, kündigt sie den sicheren Job und lässt sich ihre Zusatzrente vom öffentlichen Dienst auszahlen. Sie sieht nicht das Risiko, schließlich läuft doch alles gut: Die Älteste ist schon lange verheiratet, die beiden Jungs haben studiert, die Jüngste war zum Studium in England, die Massagepraxis ist gut angelaufen, das Ehepaar hat sich mit einem Kredit ein Eigenheim gekauft. Dort richtet Elisabeth Quentin ihr Kosmetikstudio ein und baut sich schnell ein Netz von Stammkunden auf.

Doch dann wendet sich das Blatt. Die Gesundheitsreform führt zu einem drastischen Kundenrückgang in der Massagepraxis ihres Mannes. Das Schlimmste: Ihr Mann erkrankt schwer an Krebs, kann irgendwann nicht mehr arbeiten. Jetzt hängt das Einkommen allein an ihr. Sie bewältigt auch das – bis ihr Mann stirbt. Das Haus noch nicht abbezahlt, die Massagepraxis noch verschuldet – Elisabeth Quentin bleibt nur noch die Privatinsolvenz.

Die Bank bekommt das Haus, die Witwe zieht in eine kleine Wohnung, richtet ein Zimmer als Kosmetikstudio her und arbeitet dort – bis sie fast 79 Jahre alt ist. Erst jetzt ist die Insolvenz bewältigt, der Eintrag im Insolvenzregister wird demnächst gelöscht. „All die Arbeit, dass ich vier Kinder großgezogen haben, die heute unser Sozialsystem mit aufrechterhalten, dass ich meinen kranken Mann versorgt habe – all das zählt am Ende nicht. Das fühlt sich irgendwie ungerecht an. Aber das geht wohl vielen Frauen meiner Generation so.“

Und wie geht es weiter? Elisabeth Quentin wird weiter jeden Cent umdrehen müssen. Denn für die 53-Quadratmeter-Wohnung zahlt sie inzwischen 600 Euro warm. Sie hat versucht, eine billigere Bleibe zu finden. „Aber es gibt nichts. Was ich hätte haben können, war deutlich kleiner, aber kaum billiger.“ So bleiben ihr nach den Fixkosten wie Strom, Rundfunkgebühr und Versicherung gerade mal 350 Euro für Essen, Kleidung, Anschaffungen und Kultur übrig. „Auch damit bin ich nicht allein“, sagt sie. Es gibt viele, die gerade so über der Grundsicherung liegen. Damit stehen ihnen etliche Vergünstigungen – von Kinoeintritt, Busticket, Rundfunkgebühr bis zur Tafel – nicht zu. „Trotz all der Knapserei sage ich mir oft: Elisabeth, du hast vier Kinder und zehn Enkel – alle wohlgeratene, tüchtige Menschen. Das ist ein Reichtum, den kann dir niemand nehmen.“