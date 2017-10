Rescue Days: Neue Technik für Notfälle

Schwerste Verkehrsunfälle, verletzte Menschen in Pkw, Bussen, Lkw - immer häufiger sind Feuerwehrleute damit konfrontiert. In Schwarzenbek stellen sich 800 Feuerwehrleute aus 20 Staaten der Herausforderung und trainieren auf den Rescue Days an diesem Wochenende Notfälle, die niemand erleben möchte.