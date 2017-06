Rocker-Affäre Ausschuss will alle Akten sichten

Kiel. Nach Informationen unserer Zeitung gab es in der nicht-öffentlichen Sitzung keine Diskussionen über den 19 Punkte umfassenden Antrag, durch den die Parlamentarier nicht nur Ermittlungsakten der Soko Rocker zum Subway-Überfall einsehen wollen. Auch die im Zusammenhang mit den Mobbingvorwürfen der beiden geschassten Ermittler gegen den heutigen Landespolizeidirektor Ralf Höhs in Auftrag gegebenen Gutachten des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern und die Berichte des polizeiinternen Fachgremiums Mobbing sollen auf den Tisch.

„Wir erwarten, dass die Landesregierung in Abstimmung mit dem Justiz- und dem Innenministerium die Unterlagen unverzüglich zur Verfügung stellt“, sagt Kai Dolgner (SPD). „Die Vorwürfe müssen unverzüglich aufgeklärt werden“, erklärt auch Axel Bernstein (CDU). Die Unterschiede in der Darstellung und Bewertung der Vorgänge durch die Medien und die Spitzen der Polizei seien „derart eklatant, dass sich das Parlament einen eigenen Einblick verschaffen muss“, so Bernstein.