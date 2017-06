Kiel. Verschickt wurde der Brief von einem ehemaligen Ermittlungsführer der Sonderkommission Rocker an die Mitglieder seines Berufsverbandes. Er übt darin deutliche Kritik am Landesvorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Stephan Nietz, der zugleich stellvertretender Leiter des Landeskriminalamts ist.

Er verfolge nicht das Ziel, „Herrn Nietz in irgendeiner Form zu diskreditieren“, betont der Ermittler X (Name ist der Redaktion bekannt) in seinem sechsseitigen Schreiben. Einen Vorwurf kann er dem Verbands-Chef jedoch nicht ersparen: Nietz habe sich mehrfach im Namen des BDK „ohne Not“ geäußert und positioniert, ohne mit ihm als Mitglied vorab gesprochen zu haben, beklagt X, der im Zuge der Auseinandersetzungen um die Aussage eines Spitzels versetzt worden war.

In unserer Freitag-Ausgabe hatten wir über das „Netzwerk der Polizeiführer“ berichtet, in dem nach Aussage mehrerer Quellen auch Nietz eine Rolle spielt. In seinem Schreiben regt X an, „gegebenenfalls zu überdenken“, ob die Kombination der Funktion des BDK-Vorsitzenden mit der des stellvertretenden LKA-Leiters gut gewählt sei.

Nietz hat auf den Brief reagiert und einen Gesprächstermin mit dem Beamten vereinbart. Einen Interessenkonflikt aufgrund seiner Tätigkeit als LKA-Vize und Verbandschef sieht Nietz nicht. „Da ich stets aus fachlicher Überzeugung agiere und hervorragende Mitstreiter im Landesvorstand habe, verspüre ich keinerlei persönliche Probleme in der Aufgabenwahrnehmung zwischen meinem Haupt- und meinem Ehrenamt“, erklärt er auf Nachfrage.