Leipzig/Kiel. Die mutmaßliche Überwachung von Journalisten der Kieler Nachrichten hat in der schleswig-holsteinischen Landespolizei zu heftigen Reaktionen geführt. Wie berichtet wies die Führungsspitze den Verdacht vehement zurück und betonte die hohen rechtlichen Hürden und die technischen Schwierigkeiten. Was so unglaublich erscheint, kommt aber tatsächlich immer wieder vor, wie ein Blick nach Leipzig zeigt.

Drei Jahre lang ließ die Dresdner Staatsanwaltschaft dort nach einer kriminellen Vereinigung in der linken Szene und beim Fußballverein Chemie Leipzig suchen. Letztlich erfolglos. Nun ist aber klar: Auch Journalisten wurden dabei abgehört, darunter ein Reporter der Leipziger Volkszeitung.

Lauschangriff auf die linke Szene in Leipzig

41 Aktenordner, 24000 Seiten mit Gesprächsprotokollen – das ist das Ergebnis des jüngsten großen Lauschangriffs der Dresdner Generalstaatsanwaltschaft auf die linke Szene in Leipzig. Zwischen 2013 und 2016 suchten die Ermittler in der Messestadt mit der größtmöglichen Lupe nach einer angeblichen kriminellen Vereinigung, die Attacken auf Rechtsextreme geplant und durchgeführt haben soll.

Wie die Generalsstaatsanwaltschaft jetzt schriftlich bestätigt hat, hörten die Beamten dabei auch monatelang Gespräche mit einem Journalisten der Leipziger Volkszeitung ab. „Wir sind erstaunt, wie weit rechtsstaatliche Ermittlungsarbeit geht und fragen uns, wie es um die Pressefreiheit bestellt ist“, sagte LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer.

32 Telefonanschlüsse wurden in Leipzig überwacht

Insgesamt 32 Telefonanschlüsse von 14 Verdächtigen wurden über mehrere Monate rund um die Uhr angezapft. Vier Beschuldigte wurden sogar von verdeckten Ermittlern observiert. Hunderte weitere Menschen, die in dieser Zeit Kontakt mit den Überwachten hatten, gerieten ebenfalls in den Fokus, wurden auch penibel in den Akten protokolliert und analysiert.

Letztlich blieb die Aktion aber erfolglos: Im November musste das gesamte Verfahren aus Mangel an Beweisen eingestellt werden.

Journalisten der LVZ abgehört

Neben Rechtsanwälten und Ärzten waren vom Abhörangriff auch vier Journalisten betroffen, die mit den Verdächtigen kommunizierten. Ein LVZ-Reporter erhielt jetzt, acht Monate nach Einstellung des Verfahrens, Post von der Generalstaatsanwaltschaft direkt in die Redaktion – samt Entschuldigung für die verstrichene Zeit. Eigentlich hätte die Mitteilung direkt nach Beendigung des Verfahrens schon Ende November erfolgen müssen, die Ermittler konnten bisher aber angeblich keine Privatadresse des Betroffenen finden, heißt es in Mitteilung. Emendörfer: „Das ist lächerlich, denn der Kollege lebt seit Jahren in Leipzig und ist auch beim Einwohnermeldeamt registriert.“

Wie der Staatsanwalt im Schreiben weiter erklärt, wurden ein halbes Jahr lang die Gespräche des LVZ-Reporters mit dem damaligen Geschäftsführer der BSG Chemie Leipzig mitgeschnitten. Genaue Angaben zum abgehörten Inhalt wurden zwar nicht gemacht, lassen sich aber ungefähr rekonstruieren. Der Journalist erinnert sich mit Blick auf sein SMS-Postfach: Bei den Gesprächen ging es um sportliche Fragen, Baumaßnahmen im Kunze-Sportpark, Probleme mit dem zweiten Stadionpächter, das Leutzscher Meisterjubiläum im Mai 2014 und den anschließenden Angriff von Hooligans des 1. FC Lokomotive Leipzig auf eine mit Chemie-Fans besetzt Straßenbahn.

Ermittler entscheiden, was journalistische Arbeit ist

Recherchen wie diese gehören zur grundrechtlich geschützten Arbeit von Pressevertretern. Das bestätigt auch der Staatsanwalt. Dass die Gespräche des LVZ-Reporters trotzdem Teil der Akten geworden sind, liege daran, dass sie zum Teil „nach entsprechender Bewertung als bloßes Alltagsgespräch angesehen worden sind“. Soll heißen: Die Ermittler entscheiden, was journalistische Arbeit ist und was nicht.

Immerhin: Nicht alle Journalistengespräche wanderten letztlich in die Akten der Strafverfolger, manche wurden auch gelöscht. Jedenfalls fast: Denn wie es aus dem Ministerium weiter hieß, hätten die ermittelnden Beamten zwar die Gespräche auf Weisung der Generalstaatsanwaltschaft Dresden tatsächlich entfernt, jedoch die Aktennotizen dazu und die angefertigten Zusammenfassungen vorerst vergessen. Das soll aber noch nachgeholt werden.

Von LVZ