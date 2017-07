Neuer Ärger wegen Akteneinsicht

Kiel. Eine Polizeipsychologin aus dem ehemaligen Arbeitskreis Mobbing beklagt in einem anwaltlichen Schreiben an Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) einen möglichen Interessenskonflikt. Das Land reagiert prompt und justiert nach.

Schriftlich sei die Polizeipsychologin vom Ministerium gebeten worden, als Mitglied des ehemaligen polizeiinternen Arbeitskreises Mobbing vorhandene „Aktenrückbehalte“ Joachim Gutt zu überlassen, heißt es in dem Schreiben. Der Anwalt kritisiert: „Zum einen lässt schon diese formale Position des Herrn Gutt als Vertreter desjenigen, dessen mögliches Fehlverhalten aufgeklärt werden soll, Zweifel an der Richtigkeit dieses Ablaufs aufkommen.“ Zum anderen habe Gutt seinerzeit an Sitzungen des Arbeitskreises teilgenommen. Die Psychologin nennt unter anderem eine Sitzung vom 22. August 2013, an der „unangekündigt“ sowohl Gutt als auch Höhs teilgenommen hätten. „In dieser Sitzung im Ministerium bei dem Leiter der Abteilung IV, Herrn Muhlack, sind die Ergebnisse der straf- und dienstrechtlichen Untersuchung und die Ergebnisse des Arbeitskreises durchaus konfrontativ besprochen worden“, heißt es im Anwaltsschreiben.

Ministerium löste Arbeitskreis auf

Der Arbeitskreis spielt in der Affäre um Aktenmanipulation und Mobbing eine Schlüsselrolle. Das Gremium hatte im Frühjahr 2013 angeregt, „auf geeigneter Ebene eine dienstrechtliche Untersuchung des Führungsverhaltens, insbesondere in Bezug auf den Mobbingverdacht, auch im Interesse der Beschuldigten durchzuführen.“ Da einer der Beschuldigten LKA-Vize sei, gemeint war Höhs, sei eine „Überprüfung auf höherer Ebene (Innenministerium) sinnvoll“. Mitte 2013 legte der Arbeitskreis einen weiteren Bericht vor, in dem LKA-Beamte weitere Fälle von Mobbing und Zwangsversetzungen beklagen. Das Ministerium löste damals den Arbeitskreis auf und argumentiert bis heute, Staatsanwaltschaft und LKA Mecklenburg-Vorpommern hätten die Anschuldigungen hinreichend geprüft.

Die Medizinerin bezeichnet es als „bedenklich, Herrn Gutt nun darüber entscheiden zu lassen, welche Aktenbestandteile des Gremiums an den Ausschuss des Landtags weitergeleitet werden.“ Über ihren Anwalt signalisiert die Polizeipsychologin ihr Einverständnis, ihre Unterlagen „in einem verschlossenen und versiegelten Umschlag zu übergeben“, wenn ein Mitarbeiter des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULD) in Sichtung und Bewertung eingebunden werde.

Möglichen Bedenken soll vorgebeugt werden

Das Innenministerium bestätigt das Schreiben und reagiert. „Wir haben das ULD um beratende Begleitung in dem Verfahren gebeten“, so ein Sprecher. Jeglichen möglichen Bedenken wegen Befangenheit oder eines unrechtmäßigen Umgangs mit Unterlagen solle vorgebeugt werden. „Dazu gehört auch, dass Personen, die durch die fraglichen Vorgänge unmittelbar persönlich betroffen sein könnten, von Beginn an nicht am Verfahren der Aktenvorlage beteiligt werden“, sagt Sprecher Dirk Hundertmark.

Die Landes-SPD hat unterdessen für Dienstag zu einer Pressekonferenz geladen, bei der sie ihr weiteres Vorgehen in der Rocker-Affäre vorstellen will.