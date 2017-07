Kiel. Diesmal geht es um das Gerichtsverfahren wegen Hehlerei gegen den damaligen Präsidenten der Rockergruppe Bandidos aus Neumünster.

In unserer Montag-Ausgabe hatten wir über einen Prozess vor dem Amtsgericht Neumünster berichtet, in dem Ralf B. sich gemeinsam mit einem Bekannten wegen gewerbsmäßiger Hehlerei verantworten musste. Die Verhandlung fand im Jahr 2015 statt, die angeklagten 455 Taten spielten aber in den Jahren 2007 und 2008. B. hatte in dem Prozess 119 Straftaten eingeräumt und war zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. In Polizei- und Justizkreisen hatte das Verfahren Fragen aufgeworfen – nicht zuletzt aufgrund des verhältnismäßig geringen Strafmaßes für den Angeklagten, der im Verdacht steht, als Spitzel für die Soko Rocker des Landeskriminalamtes tätig gewesen zu sein.

„Wenn Ralf B. wirklich der im ,Subway’-Komplex geschützte anonyme Informant gewesen sein sollte, dann müssen nach meinem Verständnis von parlamentarischer Aufarbeitung auch mögliche Querbezüge zum parallel laufenden Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei aufgeklärt werden“, so der SPD-Abgeordnete Kai Dolgner zur Begründung.

Wann die Akten zur Einsicht vorgelegt werden, steht noch nicht fest. Beteiligte gehen davon aus, dass das Innenministerium erst Ende Juli die Unterlagen bereitstellt.