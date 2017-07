Zwei Gewerkschaften – zwei Meinungen

Torsten Gronau ist Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) . Nach der öffentlichen Kritik habe er zwei Gespräche geführt – mit dem Leiter der Polizeiabteilung Jörg Muhlack und mit dem Landespolizeidirektor Ralf Höhs. Die Gespräche seien sachlich gewesen, dennoch hätten beide signalisiert, dass man die von den Gewerkschaften geäußerte Kritik nicht teile. Konkrete Maßnahmen sind seiner Bewertung zufolge nicht ergriffen worden, auch an der Stimmungslage innerhalb der Polizei habe es seit der Berichterstattung im Sommer 2016 „keine grundsätzliche Veränderung“ gegeben, so Gronau. Torsten Gronau, DPolG Quelle: Die jüngste Bewertung des Leiters der Polizeiabteilung, in der Landespolizei gebe es keine wachsende Kritik an der Führung, teile der Landesvorstand der DPolG ausdrücklich nicht: „Wir hätten uns eine kritischere Selbstreflexion gewünscht, diese wäre auch angezeigt gewesen“, betont der 52-Jährige. Die Beobachtung seiner Gewerkschaft sei eine andere: „Wir nehmen wahr, dass es zunehmend Kritik an einer fehlenden zwischenmenschlichen Komponente zwischen der angesprochenen Polizeiführung und nachgeordneten Mitarbeitern gibt“, sagt Gronau. Vielfach werde eine mangelhafte Kommunikation vonseiten der Polizeiführung in die Landespolizei hinein beklagt. „Es entsteht zunehmend der Eindruck, dass eine Beteiligung der Mitarbeiter nicht mehr wirklich stattfindet und man regelmäßig vor vollendete Tatsachen gestellt wird.“ Mängel könnten beispielhaft an zwei Stellen festgestellt werden, so der DPolG-Chef. „Es gibt in kurzer Zeit eine unerwartete Vielzahl von Eingaben und Beschwerden bei der Polizeibeauftragten. Offenkundig ist es das Bedürfnis vieler Menschen in der Landespolizei, in einem geschützten Bereich über Erfahrungen in der Organisation reden zu können und Hilfe zu finden.“ Dies deute auf strukturelle Probleme im Bereich der Konfliktbearbeitung hin. Hinzu komme, dass viele Mitarbeiter von Umstrukturierungen betroffen seien oder ihnen der Wegfall des Arbeitsplatzes drohe. „Ob durch die Reduzierung der Stärke der Wasserschutzpolizei oder das Outsourcing von IT-Aufgaben – ein planvolles und ernsthaftes ,Changemanagement’, das die Sorgen und Nöte der betroffenen Mitarbeiter gleichberechtigt neben erkannte Organisationsziele stellt, ist für uns nicht wahrnehmbar gewesen“, sagt der Gewerkschafter, der in der Polizeidirektion Ratzeburg arbeitet. Gronau räumt ein, dass seine Gewerkschaft nicht damit gerechnet habe, dass die Polizeibeauftragte mit einer „solch hohen Zahl an internen Eingaben“ konfrontiert werden würde. „Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, unter Einbeziehung von Frau El Samadoni eine Analyse durchzuführen, welche Sachverhalte betroffen sind und ob es strukturelle Probleme gibt“, regt er an. Seine Gewerkschaft registriert eine „merkbare Zunahme“ an Hilfegesuchen der Mitglieder. Etwa 20 Prozent der Landespolizei sind in der DPolG organisiert. Zuletzt hatte die DPolG ihre ursprünglich ablehnende Haltung zur Polizeibeauftragten öffentlich revidiert.

Torsten Jäger ist geschäftsführender Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) . Er habe seit dem Interview mit unserer Zeitung „viele intensive Gespräche mit Führungsverantwortlichen in der Landespolizei geführt und die von uns geäußerten Kritiken besprochen“, sagt Jäger. Er wisse, dass die Kritik in diversen Besprechungsrunden aller Führungsebenen aufgegriffen und diskutiert worden sei. Torsten Jäger, GdP Quelle: „Es gab Stimmen, die die Kritik ablehnten, aber auch Stimmen, die sie ernst nahmen und Änderungen überlegten“, betont Jäger. Dabei sei es beispielsweise um das Thema Transparenz und die Zusammensetzung von Besprechungsrunden gegangen. Als Erfolg bezeichnet der 53-Jährige, dass Führungskräftetrainings und Mentoringvereinbarungen auf den Weg gebracht worden seien. „Mit 50 GdP-Mitgliedern des höheren Dienstes kam es zu einer Aussprache im Beisein unseres Bundesvorsitzenden Oliver Malchow“, berichtet Jäger und stellt klar: „Die von uns 2016 geäußerten Kritiken sind natürlich nicht von heute auf morgen auszuräumen, das ist aber ein Prozess, der angestoßen wurde.“ Eine klarere Trennung zwischen politischer und polizeilicher Verantwortung werde dazu beitragen. Die Landespolizei leistet laut GdP in ihren unterschiedlichen Aufgabenbereichen eine hervorragende Arbeit, die Motivation sei groß. Schwierige Einsatzlagen wie der G20-Einsatz würden professionell bearbeitet. „Dem neuen Innenminister ist es gelungen, glaubhaft und überzeugend sein Vertrauen in die Organisation auszusprechen“, lobt Jäger. Bedenklich allerdings sei, „dass es weiterhin Kollegen gibt, die sich zurückgelassen fühlen, die sich an die Presse wenden und dabei in Kauf nehmen, gegebenenfalls Straftaten zu begehen oder gar Zeugen oder Kollegen zu gefährden“, betont der Gewerkschafter. „Es ist bisher nicht gelungen, deren Vertrauen zurückzugewinnen.“ Zur Quantität der internen Kritik an der Polizeiführung kann der GdP-Chef keine Angaben machen. Allerdings: „GdP-Personalratsmitglieder und Vorstände in der GdP nehmen keine Zunahme wahr.“ Die Anzahl der Hilfegesuche bei der Polizeibeauftragten sind für Jäger kein Beleg für eine Zu- oder Abnahme von schlechter Stimmung in der Landespolizei. „Hierzu bedarf es einer Evaluation der eingereichten Beschwerden und Eingaben“, sagt Jäger, in dessen Gewerkschaft etwa die Hälfte der Beschäftigten bei der Polizei organisiert ist. Zur Anzahl der Mitglieder, die sich hilfesuchend an die Gewerkschaft wenden, und zu den Gründen will sich Jäger aus Vertraulichkeitsgründen nicht äußern. Die Gewerkschaft der Polizei bleibt bei ihrer „grundsätzlich kritischen Haltung gegenüber der Einrichtung der Funktion einer Polizeibeauftragten“, so Jäger, der im Innenministerium arbeitet. „Vorhandene rechtsstaatliche Mittel reichen aus, um Vorwürfe aufzuklären“, so der GdP-Chef. Dennoch pflege man ein „gutes und vertrauensvolles Gesprächsklima“ mit der Polizeibeauftragten.