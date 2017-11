Roeder gewinnt Oberbürgermeister-Wahl

Norderstedt. Nach der Ernennung von Hans-Joachim Grote (CDU) zum schleswig-holsteinischen Innenminister in der Kieler Jamaika-Koalition mussten die Norderstedter am Sonntag in einer Stichwahl einen neuen Oberbürgermeister

wählen. Keiner der acht Kandidaten konnte im ersten Wahlgang vor drei Wochen die absolute Mehrheit erzielen.So stellten sich die beiden bestplatzierten Kandidaten erneut den Wählern. Im ersten Wahlgang gingen Elke Christina Roeder (SPD) mit 24,2 und David Hirsch (CDU) mit 22,9 Prozent ins Ziel. Wer einen spannenden Wahlabend erwartete wurde dann enttäuscht. Schon nach Auszählung der ersten Stimmen zeichnete sich ein deutlicher Sieg der SPD-Kandidatin ab. Schließlich votierten 55,3 Prozent (11028 Wähler) für Elke Christina Roeder. David Hirsch kam auf 44,7 Prozent (8906). Roeder jubelte:" Jetzt kann gefeiert werden. Dann wird eine Wohnung gesucht und eine Prioritätenliste für die Arbeit erstellt." Hirsch zeigte sich enttäuscht: "Wir konnten unser Wählerpotential nicht ausreichend zur Wahl bringen." Erster Gratulant war Innenminister Grote: "Mein Glückwunsch gilt Frau Roeder. Die geringe Wahlbeteiligung sollte den Wählern zu denken geben. Die Kandidaten können nichts dafür. (31,2 Prozent der 64777 Wahlberechtigten gingen zur Wahl). Katrin Fedrowitz, SPD-Vorsitzende in Norderstedt freute sich: "Wir haben einen tollen engagierten Wahlkampf geführt. Das gibt Schub für die Kommunalwahl im Mai."