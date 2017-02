Tausende Narren haben sich am Rosenmontag vom trüben Wetter in Marne die Feierlaube nicht verderben lassen. Jecken aus dem gesamten Land trafen sich in Schleswig-Holsteins Karnevalshochburg. Am Wegrand tanzten viele der angeblich sturen „Fischköppe“ ausgelassen zu heißen Rhythmen.