Prien: Mehr Geld für Grundschullehrer

Kiel. „Leistung gehört dazu“, sagte Prien. So sollen die Fachanforderungen für Mathematik und Deutsch verbessert werden. Die verbundene Schreibschrift zu lernen, wird wieder Pflicht. Ab Klasse 3 gibt es künftig wieder Notenzeugnisse, und von 2018/2019 kommt eine Unterrichtsstunde dazu. Bis Ende der 4. Klasse soll jedes Kind einen Grundwortschatz von etwa 800 Wörtern beherrschen. Bisher gab es eine solche Vorgabe nicht. Bis 2022 sollen die letzten 33 Grundschulen, die noch kein Ganztagsangebot haben, ein solches bekommen.

Gleiche Bezahlung für Grundschullehrer

Prien sprach sich dafür aus, langfristig die Grundschullehrer wie deren Kollegen an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen nach der A13-Besoldung zu bezahlen. Einen Alleingang des Landes dahingehend werde es aber nicht geben: Für ein Konsolidierungsland wäre es schwierig, hier voranzugehen. „Das ist eine sehr teure Angelegenheit.“ Sie wolle sich auf Länderebene für eine einheitliche Regelung einsetzen, sagte Prien. Unabhängig davon werde das Land aber möglichst bald die Besoldung für Grundschulleitungen erhöhen.

Steigende Schülerzahlen in den nächsten Jahren

Im Landtagswahlprogramm hatte die CDU angekündigt, sie werde die Einstiegsbesoldung der Grundschullehrer „durch die Gewährung von Zulagen erhöhen und so schrittweise auf A13 anheben“. Die Zahl aller Schüler sinkt zum neuen Schuljahr um 1,9 Prozent auf 373.100, Berufsschulen eingeschlossen. In den nächsten Jahren werde es aber eher steigende Schülerzahlen geben, sagte Prien. Dies liege an höheren Geburtenzahlen und an der Zuwanderung.

Die Ministerin wünschte 28 000 Lehrern, darunter 2000 neuen, einen guten Start ins neue Schuljahr. Angesichts der erwarteten höheren Schülerzahlen sei es dringend notwendig, mehr Lehrer zu gewinnen, um die angestrebte hundertprozentige Unterrichtsversorgung zu schaffen.

Quereinsteiger sollen Lehrermangel entgegenwirken

Die Vorgängerregierung habe diese Herausforderung „ein wenig unterschätzt“. Die Zahl der Lehrerstudenten in Flensburg werde erhöht. Auch Quereinsteiger sollen einem Lehrermangel entgegenwirken. „Es darf hier aber keine Qualitätseinbußen geben“, sagte Prien. Deshalb würden Quereinsteiger gezielt auf den Schuldienst vorbereitet und pädagogisch-didaktisch qualifiziert. Ein genialer Physiker müsse nicht unbedingt auch ein guter Lehrer sein.

Bis Jahresende will Prien ein Maßnahmenpaket gegen Lehrermangel vorlegen. Derzeit seien an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe nur wenige Stellen noch nicht besetzt. An Grundschulen, Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe und Förderzentren sei es schwieriger. Es würden aber täglich Stellen neu besetzt, sagte Prien. „Ich bin sicher, dass wir das gut hinkriegen werden.“

Kritik seitens der GEW und der Opposition

Die Gewerkschaft GEW gewichtet das Problem anders: „Zum Schuljahresbeginn fehlen an vielen Schulen in Schleswig-Holstein qualifizierte Lehrkräfte“, sagte die Landesvorsitzende Astrid Henke. Viele Schulen könnten Stellen beispielsweise nur notdürftig mit Studenten oder Absolventen ohne zweites Staatsexamen besetzen, vor allem an Grundschulen und Förderzentren sowie im Hamburger Umland. Die GEW kritisierte auch die Schreibschrift-Pflicht und die Rückkehr zu Notenzeugnissen an Grundschulen.

Harsche Kritik kam aus der Opposition: Die neue Ministerin glänze durch Ideenlosigkeit, sagte der SPD-Schulpolitiker Kai Vogel. Die versprochene Unterrichtsgarantie sei bereits passé und die angekündigte Besoldungserhöhung für Grundschullehrkräfte auf A13 bleibe ohne Schub. Aus Sicht der SSW-Politikerin Jette Waldinger-Thiering bleiben die bildungspolitischen Ambitionen der Ministerin weit hinter den Möglichkeiten und Notwendigkeiten zurück. CDU, FDP und Grüne wollten die Grundschüler mit „eindimensionalen Notenzeugnissen“ bereits früh in Schubladen stecken.

