Tourismusverband SH bleibt gelassen

Kiel/Leipzig. Grund sei, dass die Situation in Niedersachsen sich deutlich unterscheide von der in Schleswig-Holstein. "Weil wir gesetzlich verpflichtet sind, im Sinne des Gemeingebrauchs auch den freien Zugang zu den Stränden zuzulassen." Daher könne das Urteil auf Schleswig-Holstein nicht einfach übertragen werden.

Schriftliche Begründung abwarten

"Die Tatsache, dass bei Vorhalten entsprechender Infrastruktur auch Strandeintritt rechtlich in Ordnung ist, würde eher dafür sprechen, dass wir genau diese Differenzierung haben", sagte Klimant: "Wir wissen aber nicht, wie klar sich das Gericht zum Thema Infrastruktur geäußert hat." Zunächst müsse daher die schriftliche Begründung des Gerichts abgewartet werden.

Das Bundesverwaltungsgericht entschied am Mittwoch, dass die ostfriesische Gemeinde Wangerland für ihren ganzen, neun Kilometer langen Strand von Tagesgästen keinen Eintritt verlangen darf (Az 10 C 7.16). Die Küste Schleswig-Holsteins an Nord- und Ostsee ist insgesamt ungefähr 2000 Kilometer lang. In vielen Gemeinden müssen auch Tagesgäste Kurtaxe bezahlen, wenn sie ans Meer wollen.

Von dpa