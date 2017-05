Hohenwestedt/Kiel. Die Besucher der Hohenwestedt-Messe sind an diesem Wochenende die ersten, die das Angebot nutzen und kostenfrei im WLAN surfen können. Bereits in den nächsten Tagen soll ein weiterer Hotspot im Stadtzentrum an der Filiale der Förde Sparkasse and Netz gehen. Insgesamt zehn Zugangspunkte sollen laut Bütecke bis Jahresende in Hohenwestedt freigeschaltet werden.

"Wir sind eine der ersten Gemeinden in Schleswig-Holstein, in der das Projekt startet", sagte er KN-Online und dankte der Sparkasse sowie den Gemeindewerken der Stadt. Diese hätten bereits frühzeitig begonnen, die notwendige Infrastruktur zu installieren, so dass #SH_WLAN jetzt zügig starten kann.

Gestartet war das digitale Leuchtturmprojekt 2016 als #KN_WLAN. Auf der Computermesse Cebit war im März diesen Jahres das Kooperationsabkommen mit dem Sparkassen- und Giroverband sowie dem Kieler Unternehmen Omnis für ein landesweites WLAN-Netz unterzeichnet worden. #SH_WLAN soll bis Ende 2018 rasant wachsen: Allein alle 1600 Gebäude der Landesverwaltung sollen mit WLAN-Zugangspunkten ausgestattet werden, hinzu kommen 300 Sparkassenfilialen sowie die 240 bereits bestehenden Standorte von #KN_WLAN in Kiel.