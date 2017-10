Polizei zeigt starke Präsenz bei Bikern

Die Kieler und Plöner Polizei ist am Sonntag mit starken Kräften aktiv, um eine geplante Saisonabschlussveranstaltung der Biker-Szene zu begleiten. Streifenwagen haben sich am Vormittag bei den Treffpunkten in Kiel-Gaarden und am Rastorfer Kreuz postiert.