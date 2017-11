Geringer Anstieg der Arbeitslosigkeit

Kiel. Der Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein präsentiert sich trotz eines saisonal bedingten Anstiegs der Arbeitslosigkeit im November weiter in guter Verfassung. Ende November waren im nördlichsten Bundesland 87 900 Menschen ohne festen Job und damit 1,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Nach Angaben der Agentur für Arbeit vom Donnerstag gab es aus jahreszeitlichen Gründen einen leichten Anstieg zum Vormonat Oktober um 500 Betroffene oder 0,6 Prozent.

„In den touristisch geprägten Landkreisen Ostholstein (+11,3 Prozent) und Nordfriesland (+10,2 Prozent) sind - wie in jedem Jahr - die Arbeitslosenzahlen überproportional gegenüber dem Vormonat Oktober angestiegen“, sagte die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann. „Allerdings ist landesweit die saisonal typische Zunahme schwächer ausgefallen als in den vergangenen Jahren.“ Die Arbeitslosenquote lag im November bei 5,7 Prozent, nach 5,9 Prozent vor einem Jahr.

Stabile und robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist unverändert hoch. Seit Januar wurden der Arbeitsagentur 67.300 sozialversicherungspflichtige Jobs gemeldet. Deren Zahl reiche fast (minus 800) an das besonders hohe Niveau des Vorjahres heran, sagte Haupt-Koopmann. Sie sprach von einer „stabilen und robusten Lage“ auf dem Arbeitsmarkt. Dies dokumentiere auch der weitere Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich auf den niedrigsten November-Wert seit 25 Jahren.

Gute Nachrichten gab es auch bei der Jugendarbeitslosigkeit. Die Zahl der Jobsuchenden unter 25 Jahren sank im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent und im Vergleich zum Vormonat um 4,6 Prozent auf aktuell 8600. „Viele haben jetzt noch eine Ausbildung begonnen“, sagte Haupt-Koopmann.

Stormarn hat geringste Arbeitslosigkeit

Die niedrigste Arbeitslosigkeit unter den Kreisen hat nach wie vor Stormarn mit 3,2 Prozent (September: 3,3 Prozent), die höchste Dithmarschen mit 6,6 Prozent (6,4). Bei den kreisfreien Städten hat Lübeck mit 8,3 Prozent (8,2) die niedrigste Quote und Kiel mit 8,9 Prozent (8,9) die höchste.

Schleswig-Holsteins Arbeitsminister Bernd Buchholz (FDP) hob die Entwicklung bei den Langzeitarbeitslosen hervor und sieht gute Chancen für Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt. „Der anhaltend starke Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Vorjahresmonat und bei der Zahl der arbeitslosen Ausländer im Vergleich zum Vormonat zeigt, dass der Arbeitsmarkt aufnahmefähig ist.“

Buchholz verwies auf das vor einer Woche in Kiel gestartete Pilotprojekt „Hayati“, in dem geflüchteten Frauen der Weg in den Arbeitsmarkt geebnet werde. Langzeitarbeitslosen will das Land ab dem kommenden Jahr mit Modellprojekten helfen: „Mit rund 3,5 Millionen Euro fördern wir im Rahmen unseres Landesprogramms Arbeit ab Januar für die nächsten beiden Jahre acht innovative Modelprojekte und unterstützen so die Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt.“

Von dpa