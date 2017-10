Weitere Millionen für Schultoiletten

Kiel. „Die zehn Millionen Euro, die die Küstenkoalition im Frühjahr locker- gemacht hatte, sind bereits verbraucht, und der Bedarf ist nach wie vor groß, die teils katastrophalen Hygienebedingungen zu verbessern“, sagt SPD-Finanzpolitikerin Beate Raudies. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) signalisiert bereits Zustimmung.

Anfang des Jahres hatte die damalige bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Anke Erdmann, im Gespräch mit KN-online über die teils unzumutbaren Verhältnisse berichtet. „Ich weiß von Mädchen, die nicht genügend trinken, bloß um nicht die Toiletten benutzen zu müssen“, sagte Erdmann. Die Koalition aus SPD, Grünen und SSW reagierte schnell: Im März stellte Heinold zehn Millionen Euro im Nachtragshaushalt zur Verfügung. SPD-Frau Raudies wollte jetzt in einer parlamentarischen Kleinen Anfrage an das Bildungsministerium den Stand der Dinge erfahren: „Unser Sanierungsprogramm war ein voller Erfolg, jetzt liegt es an der Jamaika-Koalition, dringend nachzulegen“, verlangt die Finanzpolitikerin. Sie kalkuliert mit fünf Millionen Euro, „ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass noch einmal zehn Millionen Euro notwendig sind“, so Raudies.

Mitunter deutlich höhere Preise

124 Sanierungsmaßnahmen, die von regionalen Schulträgern beantragt worden sind, konnten nicht mehr gefördert werden. Die Mittel waren bereits ausgeschöpft. Andere hatten zwar rechtzeitig einen Antrag beim Land eingereicht, gingen aber dennoch leer aus. „Wir haben zwei Liegenschaften für das Förderprogramm angemeldet, aber keinen Zuschlag bekommen, da die Mittel auch nach dem Kriterium ,Finanzkraft’ des Kreises vergeben wurden“, sagt Martin Schmedtje von der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde. Ein Kriterium, von dem die finanzschwache Hansestadt Lübeck wiederum profitierte. Neun Sanierungen von Schultoiletten sind dort mit bis zu 75 Prozent gefördert worden. Dennoch spricht Bausenatorin Joanna Glogau von Problemen: „Herausforderungen ergaben sich dadurch, kurzfristig Fachplaner zu finden.“ Durch das Förderprogramm sei die Nachfrage landesweit sprunghaft gestiegen. Die Folge seien mitunter deutlich höhere Preise gewesen.

"Tropfen auf dem heißen Stein"

Einige Kommunen haben Schwierigkeiten, den notwendigen Eigenanteil zu leisten – nicht so die Landeshauptstadt Kiel: „Da wir jährlich auch eigene Mittel zur Schultoiletten-Sanierung bereitstellen, stellt die Kofinanzierung kein Problem dar“, erklärt Stadtsprecher Arne Ivers. Das Investitionsaufkommen bleibe dennoch hoch, die Landesmittel seien „der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein“.