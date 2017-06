Schlechte Noten Wenn die Psyche das Lernen behindert

Kiel. Psychische Probleme sind ein Thema an den Schulen. Darüber waren sich auf dem Landesfachtag in Kiel alle einig, den das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) gemeinsam mit der Barmer veranstaltet hat. Psychische Probleme sind oft schwierig zu erkennen, können sich hinter Bauch- und Kopfschmerzen, Aggression, Null-Bock-Stimmung, Schwänzen verstecken. Eine große Herausforderung für Lehrkräfte, aber auch für Mitschüler.

„Das Thema beschäftigt uns sehr stark und zunehmend“, berichtete der Sonderpädagoge Marius Carstensen, „und die psychischen Probleme müssen bearbeitet werden, um Unterricht überhaupt erst zu ermöglichen.“ Denn wer von Angst, Trauer oder Hoffnungslosigkeit erfüllt sei, könne nicht lernen. „Wenn sich eine Schülerin mit Übergewicht nicht meldet, weil sie sich nicht vorne an der Tafel zeigen möchte, dann beeinträchtigt das ihre schulische Leistung.“

Die Bandbreite der psychischen Probleme sei dabei groß, berichtete Marco Rahman von der Landesschülervertretung der Berufsbildenden Schulen. „Es geht um Mobbing und Stress, um Essstörungen, Süchte und Depression.“

Thomas Riecke-Baulecke, Direktor des IQSH, verwies auf eine OECD-Erhebung zum Wohlbefinden von Schülern. Deutschland hat dabei mit 7,4 von zehn möglichen Punkten relativ gut abgeschnitten. „Aber 16 Prozent der Schüler gaben an, mindestens einmal im Monat von Mitschülern gemobbt worden zu sein.“

Was ihn besonders umtreibt: Wer aus einer sozial benachteiligten Familie kommt, hat eine erheblich höhere psychische Belastung als Kinder aus anderen Familien. „Um psychisches Leiden zu begrenzen und um einen Beitrag zur Verringerung der sozialen Ungleichheit zu leisten, sind deshalb vor allem präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen in den Schulen notwendig“, befand Paulus. Er hat das Programm MindMatters entwickelt, das im kommenden Schuljahr landesweit eingeführt werden soll. Neben Fortbildungen für Pädagogen bietet es Unterrichtsmaterialien zur Förderung der psychischen Gesundheit. „Zugleich werden die Pädagogen sensibilisiert, besser auf die eigene Gesunderhaltung zu achten und ihr erhöhtes Risiko für psychische und psychosomatische Auffälligkeiten zu reduzieren“, erklärte Ulrike Wortmann von der Barmer, die die Kosten übernimmt.