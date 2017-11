Goldene Schaufeln für Verdienste

Schleswig. Professor Dr. Claus von Carnap-Bornheim, Leiter der Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein (ALSH), übergab die Preise. Mit ihnen werden Unterstützer der Archäologie außerhalb des ALSH gewürdigt.

Beim 72-jährige Hahn hob der ALSH-Chef dessen 42 Jahre Vorstandsarbeit im Verein „Stiftung Oldenburger Wall“ hervor. Hahn sei es gelungen, den Oldenburger Wall und das Oldenburger Wallmuseum im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Archäologisch bedeutsam ist die Stadt in Holstein als westliches Herrschaftszentrum der Slawen mit einer Blütezeit vor etwa 1000 Jahren.

Der in Kassel lebende Redakteur Wellhöner wurde für seine Beiträge im wissenschaftlichen Journalismus gedankt. In Berichten und Hörfunkbeiträgen habe er es verstanden, „Vor- und Frühgeschichte lebendig zu machen“.

Claus von Carnap-Bornheim gibt ALSH-Leitung ab

Auch von Carnap-Bornheim selbst stand im Fokus. Zur Überraschung von vielen der 400 Besucher erklärte er, dass er nach 14 Jahren die Leitung des ALSH zum 31. Dezember 2017 aufgeben wird.

„Es geschieht auf eigenen Wunsch“, so von Carnap-Bornheim (59). Er will sich mehr seinen gewachsenen Aufgaben als Leitender Direktor der Stiftung Schleswig-Holsteinisches Landesmuseen Schloss Gottorf widmen.

Messer auf dem Grund der Ostsee entdeckt

Beim Stelldichein der Altertumsforscher gab es in neun Vorträgen eine Übersicht über die Aktivitäten der Altertumsforscher im Land. Als Service boten ALSH-Mitarbeiter Hilfe bei der Fundbestimmung. So bekam es Archäologe Jan Fischer mit einem etwa einen Meter langen verrosteten Messer zu tun. „Taucher haben es auf dem Grund der Ostsee entdeckt“, so Fischer. Weil es an beiden Seiten an Spitze scharf war, hielt er es für ein Speck- oder Flensmesser aus dem Walfang – vielleicht aus dem 18. Jahrhundert.

Von Rainer Krüger