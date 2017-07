Schleswig-Holstein Abiturient enthüllt Schummel-Trick

Kiel.. Der Trick war offenbar unter Schülern bekannt, nicht aber beim Hersteller und dem Bildungsministerium. Dort hieß es am Mittwoch: Das Problem könne nur einen Teil der Schulen betreffen.

Es geht um den Grafikrechner ClassPad II der Firma Casio. „Das ist einer der Rechner, die wir in den Mathematikklausuren nutzen konnten, aber auch in Physik, Biologie, Wirtschaft/Politik“, sagt Martin Rümmelein, der gerade sein Abitur in Flensburg abgelegt hat. Patricia Zimnik, Sprecherin des Bildungsministeriums, bestätigt, dass solche Rechner mit Computer-Algebra-System in den 28 Beruflichen Gymnasien im Land verwendet werden, jedoch nur an wenigen allgemeinbildenden Gymnasien.

Auf dem Rechner lassen sich Formeln, Graphen und Texte speichern - also auch Spickzettel. Deshalb, so erklärt Rümmelein, gehen Lehrkräfte zu Beginn der Klausur herum und sperren über das Menü die persönlichen Inhalte vorübergehend. Schüler sollen nur die Standardversion nutzen – gleiche Bedingungen für alle.

Doch Rümmelein zeigt, wie sich der Schummel-Schutz aushebeln lässt: kurz die Batterien entfernen, wieder einsetzen, dann ein paar Klicks - schon sind die eigenen Notizen wieder auf dem Display. Warum er das jetzt öffentlich macht? Es sei im Zwiespalt gewesen, erklärt der 22-Jährige, bis vor kurzem Landeschülersprecher der Beruflichen Schulen: "Einerseits wollte ich niemanden denunzieren, andererseits müssen aber gleiche Bedingungen für alle gelten."

Der Hersteller Casio Europe räumt ein, dass die Lücke bislang unbekannt war. „Es gibt sie aber nur in der Version 2.0. Seit Herbst 2015 gab es mehrere Updates. Bei denen ist das nicht mehr möglich",betont ein Sprecher. Grundsätzlich solle man die aktuelle Betriebsversion nutzen und die Lehrkraft solle das kontrollieren.

Rechtliche Folgen hat das Ganze übrigens nicht. Nur wer direkt beim Schummeln erwischt wird, gilt als durchgefallen.

