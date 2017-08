Der Norden im Lohnkeller einbetoniert

Kiel.I. Bundesweit haben rund vierzig Prozent der Beschäftigten niedrigere Reallöhne als noch vor zwanzig Jahren. Das geht nach Angaben der Süddeutschen Zeitung aus einem internen Papier des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Ein Großteil der Bevölkerung hat danach heutzutage weniger Kaufkraft, die oberen 60 Prozent verbuchen demgegenüber teils ausgeprägte Zuwächse. Insgesamt seien Reallöhne seit 2013 in Deutschland um 1,8 Prozent gestiegen, doch es bestehe „weiterhin Nachholbedarf für Lohnsteigerungen“.

Der Mittelwert bei den Brutto-Entgelten liegt nach Angaben des DGB Nord in Schleswig-Holstein bei 2888 Euro, in Deutschland insgesamt bei 3133 Euro im Monat – das sind acht Prozent mehr. Vergleicht man nur die alten Bundesländer, beträgt der Unterschied demnach sogar 12 Prozent. „Der Norden scheint auf unerträglich niedrigem Niveau im Lohnkeller einbetoniert – mit allen Problemen für den sozialen Zusammenhalt. Das darf mitten in der Boomphase der deutschen Wirtschaft nicht so bleiben“, kritisierte Uwe Polkaehn, Vorsitzender des DGB Nord. Den größten Nachholbedarf bei den Arbeitnehmereinkommen gibt es in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, aber auch Niedriglohn-Bezieher in der hochpreisigen Metropolregion Hamburg brauchen dringend deutlich höhere Einkommen.

Eine Ursache für die Schwere bei Löhnen und Einkommen sieht Polkaehn in der zunehmenden Tarifflucht der Unternehmen: 1998 galten in Westdeutschland noch für 76 Prozent der Beschäftigten Tarifverträge - 2016 seien es noch 58 Prozent gewesen. Tarifverträge würden sich auszahlen: In tarifgebundenen Unternehmen würden Vollzeit-Beschäftigten in Hamburg im Schnitt 650 Euro mehr verdienen, in Mecklenburg-Vorpommern etwa 700 Euro und in Schleswig-Holstein 800 Euro.

Der DGB will deshalb in Tarifkämpfen noch offensiver für Tarifverträge einzutreten. „Wir erwarten von den Arbeitgebern eine stärkere Tarifbindung. Die Landesregierung kann dazu Rahmenbedingungen setzen und auch Wirtschaftsförderungsmittel an die Schaffung unbefristeter, sozialversicherungspflichtiger und tarifgebundener Arbeitsplätze binden.“