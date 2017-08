Jetzt kommen die Sanitäter auf dem Pferd

Uetersen. Vor einem Jahr kam die passionierte Reiterin Tashina Röhl mit der Idee zu Florian Schlüter. Beide sind in dem jungen DRK-Team aktiv und als Sanitäterin hatte Tashina Röhl erlebt, wie wertvolle Zeit verloren geht, weil die Helfer nur schwer zu Verletzten gelangen. „Das gilt zum Beispiel für Festivals, Volksfeste und andere Großveranstaltungen im Freien. Dort sind Autos oft zu gefährlich und zu Fuß kommt man schlecht durch. Vor allem kann man sich kaum einen Überblick verschaffen, wenn man sich selbst in der Menge bewegt. Das ist auf dem Pferderücken viel besser möglich“, erklärt Schlüter.

Der 27-Jährige reitet zwar selbst nicht, war als Bereichtschaftsleiter aber schnell von den Vorzügen einer Reiterstaffel überzeugt. Schließlich finden in Schleswig-Holstein auch immer mehr Lauf-, Reit- und Wanderveranstaltungen statt. Und immer häufiger werden vor allem ältere Menschen gesucht, die sich verirrt haben. „Vor allem wenn schnelle Hilfe in unwegsamem Gelände nötig ist, haben Sanitäter auf Pferden einen klaren Vorteil“, sagt Schlüter und verweist auf erfolgreiche Einsätze von DRK-Reiterstaffeln in Niedersachsen. In Hamburg haben die Johanniter berittene Sanitäter im Einsatz.

Reiter-Staffel wurde ein Jahr vorbereitet

Der DRK-Ortsverein in Uetersen hat ein Jahr lang die Staffel vorbereitet, ein Konzept entwickelt, für den Versicherungsschutz gesorgt und die ersten Mitglieder der Reiterstaffel gezielt auf die Einsätze vorbereitet. Die ersten drei sind jetzt einsatzbereit, weitere befinden sich noch in der Schulung.