Schleswig-Holstein Das Ringen ums Turbo-Abi ist gestartet

Zum Abitur in acht oder neun Jahren? Die Schulkonferenzen der Gymnasien im Land sollen, so will es die neue Landesregierung, entscheiden. Doch das wird nicht so schnell gehen, wie viele Eltern hoffen. Der Koalitionsvertrag ist noch nicht in Kraft, aber das Ringen ums Turbo-Abi hat schon begonnen.