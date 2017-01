Offenbach/Kiel. Das trockene Hochdruckwetter, das Winterfans derzeit jubeln lässt, hält in Teilen Deutschlands weiter an. Vor allem im Süden und in den Bergen erwarten Meteorologen bis mindestens Mittwoch strahlend blauen Himmel und viel Sonnenschein - allerdings bei eisigen Temperaturen. Im Norden und in der Mitte der Republik ziehen hingegen zu Wochenbeginn dichte Wolken auf, die auch etwas Nieselregen bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.

Schnee fällt höchstens noch in den nördlichen Mittelgebirgen und im Erzgebirge. Sonst bleibt es niederschlagsfrei. Dabei können die Temperaturen wieder auf Werte um minus zwölf Grad sinken. In den Alpen wird es über den Schneeflächen bei klarem Himmel nachts sogar noch kälter. Im Norden ist es unter den Wolken und dem Hochnebel meist frostfrei. Dort pendeln die Werte zwischen vier Grad und dem Gefrierpunkt.

Von dpa