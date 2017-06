Kiel. Bei einem Feuer in Jarplund-Weding im Kreis Schleswig-Flensburg ist ein Mensch verletzt worden. Zunächst geriet am Dienstagabend ein Schuppen in einer Wohnsiedlung in Brand. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch griffen die Flammen auf ein angrenzendes Haus über. Mindestens zwei Zimmer brannten aus. Weitere Details waren zunächst unbekannt.

Autowerkstatt in Schwarzenbek brennt aus

In Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist eine Autowerkstatt in der Nacht zu Mittwoch völlig ausgebrannt. Vermutlich handelt es sich um Brandstiftung. Man habe mögliche Einbruchspuren an der Tür gefunden, teilte die Polizei mit. Anwohner hatten dichten Rauch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. In der kleinen Werkstatt befanden sich Autoreifen und Werkbänke. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Wie hoch der Schaden ist, war am Morgen noch unklar.

Feuer zerstört Bauernhof im Kreis Steinburg

Ein Feuer hat in Hadenfeld (Kreis Steinburg) einen Bauernhof völlig zerstört. Wie die Polizei mitteilte, geriet am späten Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ein Kuhstall in Hadenfeld in Brand. Kurz darauf griffen die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus über. Beide Gebäude brannten komplett aus. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. In dem Stall befanden sich in der Nacht keine Tiere. Die rund 90 Feuerwehrleute hatten den Brand am frühen Mittwochmorgen unter Kontrolle.

Brand bei Sky in Kiel

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte in der Nacht zum Mittwoch ein enormer Sachschaden in einem Supermarkt im Kieler Stadtteil Hassee verhindert werden. An der Rückseite des Skymarktes in der Hamburger Chaussee brannte zu dem Zeitpunkt ein Müllcontainer.

