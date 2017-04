Kiel. Die Polizei in Schleswig-Holstein hält am Donnerstagvormittag im Großraum Kiel ihre bislang größte Anti-Terror-Übung ab. Insgesamt 1500 Polizisten, Rettungskräfte und Opfer-Darsteller sind an der Operation „Pandora“ beteiligt. Aus sieben weiteren Bundesländern sind Polizei-Spezialkräfte dabei sowie die Bundespolizei und die Wasserschutzpolizei. Über Kiel kreisen Hubschrauber. Nach Angaben der Landespolizei dürfte es sich um eine der größten öffentlichen Anti-Terror-Übungen in Deutschland handeln.

Dabei geht es um drei fiktive Anschlagsszenarien - einen Angriff auf eine Feier auf dem Flughafen Kiel-Holtenau, einen Sprengstoffanschlag auf einen Bus unter der Holtenauer Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal und die Geiselnahme in einem fiktiven Verlagsgebäude in Kiel-Mettenhof.

„Wir bereiten uns vor auf das, was möglichst nicht passiert, aber jederzeit passieren kann“, hatte Landespolizeidirektor Ralf Höhs vor der Übung erklärt. Er verwies auf die Terroranschläge in Madrid, London, Brüssel und Berlin. Die Polizei wolle ihre taktischen Einsatzkonzepte auf Herz und Nieren prüfen. Ziel sei es auch, das Zusammenspiel von Polizei und Rettungskräften möglichst optimal zu gestalten sowie in der Führungszentrale schnelle Entscheidungsabläufe sicherzustellen.

Die Übungen sind zwar in abgesperrten Bereichen, aber für die Bürger wahrnehmbar. Es kann laut Polizei zu kurzen Verkehrsbehinderungen kommen. Im Bereich der Polizeidirektion Bad Segeberg wird eine echte Verkehrskontrolle auf der Autobahn A 21 aufgebaut.

An der Übung beteiligen sich Sondereinsatzkommandos der Polizei aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Von KN