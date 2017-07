Der lange Weg zum Arbeitsplatz

Kiel/Hamburg. „Hier ist dringend Stressabbau nötig“, fordert Uwe Polkaehn, Vorsitzender des DGB Nord. „Die weiter steigenden Pendlerzahlen müssen auch wachsende Bemühungen von Politik und Wirtschaft zur Folge haben, um den Beschäftigten und Auszubildenden preisgünstige Mobilität ohne unnötige Zeitverluste zu ermöglichen.“ Es sei „ein Unding“, dass es immer noch keinen gemeinsamen Nord-Tarif für Bus und Bahn gebe. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz verweist auf den SH-Tarif, der bereits von Flensburg bis Hamburg-Harburg und von List bis Neu Wulmstorf gelte: „Es gibt damit bereits einen Tarif, der die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg miteinander verbindet.“

Fast 342000 Beschäftigte kamen 2016 zum Arbeiten in die Hansestadt – 26500 mehr als noch im Jahr 2010. Nach dem Spitzenreiter Schleswig-Holstein kommen die meisten Berufspendler aus Niedersachsen (97360) in die Hansestadt. Zu den Hauptgründen für das Pendeln zählten die hohen Miet- und Immobilienpreise in Städten wie Hamburg sowie die gestiegene Beschäftigung, sagte Thomas Pütz vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung.

Pendeln - eine Belastung für den Einzelnen

„Grundsätzlich ist das Pendeln immer eine Belastung für den Einzelnen“, sagt Christian Müller, Verkehrspsychologe beim Tüv-Nord. „Wie sehr man aber darunter leidet, hängt von dem Ausmaß und der Strecke ab.“ Wer nur eine halbe Stunde entlang einer schönen Landstraße fährt, habe es einfacher, als jemand, der anderthalb Stunden fahren muss und die Hälfte davon im Stau steht. Lange Autofahrten seien zudem eine monotone und automatisierte Tätigkeit, die trotzdem hohe Konzentration erfordere. „Es gibt eine hohe Ablenkungsgefahr. Auch von einem spannenden Hörspiel kann man sich bei langen Fahrten ablenken lassen. Im glücklichen Fall verpassen Sie Ihre Ausfahrt, im unglücklichen verursachen Sie einen Auffahrunfall“, so Müller.

Der Verkehrspsychologe betont auch, dass Pendler einem höheren Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind. „Pendler kommen nicht wie ihre Kollegen ausgeruht morgens auf der Arbeit an, sondern mit einer gewissen Grunderregung.“ Zu den acht Stunden regulärer Arbeitszeit kämen so noch täglich zwei bis vier Stunden Wegzeit hinzu. „Und diese Zeit fehlt dann. Zeit für Sport, Zeit für soziale Kontakte.“

Folgen von Pendeln

Durch den erhöhten Stresspegel könnten psychosomatische Beschwerden wie Erschöpfungszustände, Verspannungen, Schlafstörungen und Depressionen die Folge sein. Grundsätzlichen rät Müller, in Zug und Bahn zu steigen. „Aber auch das gilt nur so lange, wie es zumutbar ist. Wenn die nächste Station zu weit weg ist oder man mehrmals umsteigen muss, sind öffentliche Verkehrsmittel auch keine gute Alternative.“

Wie also umgehen mit immer mehr Pendlern? „Ich denke, dass in den nächsten drei Jahren die Zahl der Pendler immer weiter steigen, dann stagnieren und schließlich sinken wird“, prognostiziert Müller. „Es gibt spannende Pilotprojekte, die uns zeigen, wie wir in Zukunft arbeiten können. Etwa Bürogebäude außerhalb der Großstädte, in denen Unternehmen Räume für ihre Mitarbeiter mieten.“

So würde Arbeit dezentralisiert, der Berufsverkehr würde sich nicht nur auf Großstädte wie Hamburg konzentrieren. In der Digitalisierung sieht Müller große Chancen: „Die Arbeitgeber müssen etwas flexibler werden. Auch was den Umgang mit Homeoffice angeht.“