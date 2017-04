Kiel. Die Bäderregelung gilt für touristisch geprägte Orte im ganzen Land. In anerkannten Kur- und Erholungsorten dürfen Läden am Ostersonntag in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr Öffnen. Karfreitag müssen alle Geschäfte geschlossen bleiben. Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, gilt: Ein Laden darf nur öffnen, wenn der Inhaber den Verkauf selbst durchführt und die Mitarbeiter freistellt.

An allen anderen Feiertagen in der Zeit vom 15. März bis 31. Oktober dürfen Ladenbesitzer zwischen 11 und 19 Uhr für sechs Stunden öffnen – also auch am Ostermontag. Das gilt allerdings nur für den Verkauf von Waren des täglichen Gebrauchs, insbesondere für touristischen Bedarf. Möbelhäuser, Baumärkte, Autohäuser und Elektro-Fachmärkte müssen geschlossen bleiben.

Anerkannte Badeorte in Schleswig-Holstein