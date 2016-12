Schleswig-Holstein-Magazin räumt Fehler ein und entschuldigt sich

Das Schleswig-Holstein-Magazin wollte am Dienstag über die Situation der Zeitungen berichten. Doch in dem kritischen Bericht über die Verlagshäuser stellten die Fernsehjournalisten so viele falsche Behauptungen über die Kieler Nachrichten auf, dass der Norddeutsche Rundfunk am Mittwoch eine Richtigstellung brachte.