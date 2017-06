Kiel. Nach Angaben der DLRG haben 120 der 395 Grundschulen im Land keine Möglichkeit (mehr), Schwimmunterricht zu erteilen. Hauptgrund: Es gibt kein Schwimmbad, das erreichbar ist und freie Zeiten hat. Außerdem mangelt es an Lehrern, berichtete Schwimmlehrerin Astrid Mangels in Kiel: „Selbst viele Sportlehrer dürfen keinen Schwimmunterricht geben, weil die Lehrbefähigung im Gegensatz zu früher nicht mehr obligatorisch zum Studium gehört.“

Die sinkende Schwimmfähigkeit hat Folgen: Seit einigen Jahre gibt es wieder mehr Badetote. „In Schleswig-Holstein stieg die Zahl von 17 im Jahr 2015 auf 28 Ertrinkungstote an,“ sagte Jochen Möller, Präsident vom DLRG-Landesverband Schleswig-Holstein. Immer weniger Schwimmunterricht, immer mehr Tote durch Ertrinken – das hat Klaus Ripken von der Peter Petersen Stiftung umgetrieben. „Der Stifter, der Flensburger Kaufmann Peter Petersen, hat sich immer für junge Menschen eingesetzt, die nicht genug Unterstützung bekommen. Deshalb passt das Schwimmprojekt gut zur Stiftung.“

Und das funktioniert so: Die Schwimmvereine und DLRG-Ortsgruppen motivieren möglichst viele Kinder, bei ihnen schwimmen zu lernen. Wer das Bronzeabzeichen oder das SwimStars-Abzeichen in Schwarz macht, wird mit einem Zehn-Euro-Gutschein belohnt. „Damit kann er weiter im Verein aktiv sein“, erklärt Steffen Weber, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Schwimmverbandes. Für jedes erfolgreiche Kind erhält aber auch der Schwimmverein oder die DLRG-Ortsgruppe zwischen 15 und 30 Euro. Für 2017 stellt die Peter Petersen Stiftung dafür 50000 Euro bereit. „Wir würden das Projekt bei Erfolg aber gerne zeitlich und auch finanziell ausweiten“, kündigte Klaus Ripken an.

Ob das Projekt erfolgreich wird, hängt davon ob, ob es mehr bezahlbare Wasserflächen gibt. Kommunale Badbetreiber wie die Stadt Kiel verlangen dafür zehn Euro, andere 20 Euro pro Stunde und Schwimmbahn. „Private Betreiber wollen aber oft 40, 50 Euro – da müssen wir dann passen“, sagt Möller. Adressen von Schwimmkursen: Telefon 0431/6486126 und unter https://sh.dlrg.de/dlrg-im-norden/vor-ort.html